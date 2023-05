In vetrina a ’Tuttofood’ Le aziende Fermane pronte a conquistare i mercati esteri

È stata inaugurata ieri, nei padiglioni di Fiera Rho a Milano, la Fiera Tuttofood, che si chiuderà domani, proiettata ai mercati internazionali dove le Marche sono rappresentate da 45 imprese, raccolte anche all’interno di una collettiva che porta i loghi di Regione Marche, Camera Marche e della sua Azienda Speciale di settore Linfa. Tra le imprese Fermane: Frantoio Agostini, Monte Monaco, Spinosi Pastificio Firmanum, Salumificio Centro Carni dei Sibillini, Orma Group srl, Itaci srl, Mare Più srl, Salumificio Nerina snc.

Al taglio del nastro, era presente il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

"Le altre nazioni – ha detto il ministro – vogliono che l’Italia resti una super potenza della qualità e del sistema della produzione e trasformazione agroalimentare perché siamo percepiti un’eccellenza". Gli stessi principi sono stati ribaditi dai rappresentanti della delegazione istituzionale marchigiana composta dall’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, dal presidente di Camera di commercio Marche Gino Sabatini e dal vice presidente di Linfa, Gianfranco Santi. Nel rapporto tra le incoraggianti performance dell’export agroalimentare marchigiano e le preoccupazioni per l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, le speranze e le soluzioni offerte dalla filiera istituzionale marchigiana prendono origine dal supporto all’export e alla salubrità dei prodotti che derivano dal legame con il territorio. Sabatini esprime soddisfazione per il lavoro in sinergia con Regione Marche e Linfa.

Santi sottolinea che "la partita più importante di Linfa è di incoraggiare e consolidare la presenza di piccole e micro imprese marchigiane oltre i confini nazionali, forti di una varietà produttiva unica".

Di ‘collaborazione fisiologica tra Ministero dell’Agricoltura e quello delle Imprese’ ha invece parlato l’assessore Antonini come dialogo volto al potenziamento del mercato estero. Soddisfatti gli imprenditori Fermani. "Con la produzione di oliva tenera ascolana da olio – dice Gaetano Agostini dell’omonimo frantoio – siamo tra i venti finalisti per l’assegnazione del Premio ‘Better Future Award’. Per noi questa è una manifestazione importante basata sul confronto con i clienti italiani e stranieri". Tra i prodotti più innovativi selezionati da ‘Tuttofood’ c’è ‘Spinosi Zero +’. "È la linea proteica e senza glutine che affianca la nostra produzione più tradizionale di maccheroncini conosciuti in tutto il mondo – dice Marco Spinosi –. Questa fiera è la più importante manifestazione d’Europa finalizzata a consolidare la presenza sul mercato estero". "Capitano quelli che chiedono il prodotto giusto da abbinare a un formaggio, magari preso dai nostri vicini di Fontegranne", spiega Paola Mezzaluna. Allo stand è un via vai, passano clienti anche da Svezia e Francia. "Che l’Oriente sia in crescita è un dato di fatto – chiude –, nelle stesse liste di Tuttofood il 35% dei buyer proviene a quel pezzo di mondo. Poi c’è l’Europa che sa bene dove si trova la qualità".