In viaggio per l’Europa in bicicletta

Da Porto San Giorgio ad Andermatt (Svizzera) in treno, quindi l’inizio di una splendida avventura in solitaria che lo ha portato ad attraversare sei stati europei, per arrivare fino alla foce del Reno, ad Hoek Van Holland (Paesi Bassi) e fare ritorno a casa, dopo aver percorso con la sua bici ben 1.500 chilometri in 22 giorni. E’ questa l’avventura vissuta dall’insegnante sangiorgese Marco Gattafoni, iniziata lo scorso 5 Luglio dopo una lunga preparazione invernale. "L’idea – racconta il protagonista – mi è venuta scoprendo su un sito web che si chiama Eurovelo una vera e propria rete di percorsi riservati ai ciclisti che includevano la ciclovia del Reno". La preparazione è stata lunga e minuziosa. "Per prima cosa ho dovuto approntare la bici – continua – attrezzarla per portare con me tutto il necessario: dalla tenda al sacco a pelo, dal vestiario a tutto ciò che sarebbe potuto servire per eventuali riparazioni. Inoltre è stato necessario poter a smontare la bici per farla entrare in una borsa, appositamente creata da una mia amica sarta, altrimenti nei treni Frecciarossa non è possibile entrare". Completata la preparazione, non è restato che acquistare il biglietto per recarsi ad Andermatt, a 1.400 metri di altitudine, dove ad accoglierlo non c’era nessuno ma non mancavano invece freddo, nebbia e una leggera pioggerellina. Il giorno dopo, attraverso un trenino a cremagliera, l’arrivo a Oberalppass, a circa 2mil metri e l’inizio dell’emozionante tour. Fra ripetuti saliscendi, l’arrivo a Coria, nel Cantone dei Grigioni e il giorno dopo a Bregenz (Austria), che si affaccia sul lago di Costanza, il paradiso per gli amanti della bici. Poi, via, via da Basilea a Strasburgo, costeggiando un canale del Reno senza incontrare nessuno per molta strada: "Questo viaggio è stata un’opportunità per crescere".