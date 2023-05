In visita il generale Bernardini

Il generale di Corpo d’armata Enzo Bernardini, comandante interregionale Carabinieri ’Podgora’ con sede a Roma, nella mattinata di ieri ha visitato per la prima volta il Comando provinciale di Fermo. Durante la visita alla caserma, il comandante di vertice ha incontrato una rappresentanza dei militari di ogni ordine e grado della sede e delle stazioni dell’intera provincia. Nell’indirizzare il suo saluto a tutti i carabinieri del territorio, il generale ha riconosciuto al personale il quotidiano impegno costantemente profuso, soffermandosi sull’assoluta rilevanza dei valori fondanti dell’Arma e dell’etica del carabiniere. Il generale si è soffermato in particolare sull’importanza dell’aspetto umano e sociale della missione dell’Arma, istituzione votata al servizio del cittadino.

L’alto ufficiale ha poi rimarcato la necessità di continuare ad agire con professionalità e spirito di servizio nella prevenzione e repressione dei reati, rendendosi disponibile a fornire il proprio supporto logistico e umano al fine di mettere ogni carabiniere nelle condizioni di operare al meglio. Durante la giornata, il comandante interregionale ha avuto modo di visitare anche la Compagnia di Montegiorgio dove ha portato i saluti ai carabinieri lì in servizio ed ai membri dell’Associazione nazionale carabinieri del posto. Il generale ha poi incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali tra cui il prefetto Michele Rocchegiani, che ha evidenziato l’ottima collaborazione interistituzionale con l’Arma, il presidente del tribunale Bruno Castagnoli, per poi essere ricevuto dal procuratore della Repubblica Raffele Iannella e successivamente dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e dall’arcivescovo Rocco Pennacchio a cui ha espresso sentimenti di ringraziamento per la vicinanza, rinnovando l’impegno dell’Arma per garantire una serena ed ordinata quotidianità.