Inaugrazione per il nuovo centro prelievi

In via 8 marzo a Montappone, inaugurazione del Centro prelievi attivato grazie alla collaborazione fra Emotest di Piane di Montegiorgio e Comune. Un servizio che sarà rivolto alla popolazione locale, in particolar modo per la popolazione più avanti con gli anni, e sarà attivo tutti i lunedì a partire da domani 27 novembre con orario 7 – 9,30. Alla cerimonia hanno partecipato anche altri sindaci e amministratori del territorio, e dopo una rapido taglio del nastro con successiva benedizione vista la pioggia, tutti gli intervenuti si sono trasferiti all’interno dei locali dell’ambulatorio. "Questo era un servizio che era stato istituito qualche anno fa – racconta Daniela Belleggia dell’Emotest – che pero era stato sospeso. Soprattutto durante il periodo della pandemia, viste le numerose richieste che arrivavano da questa zona di territorio; abbiamo deciso di riaprire il servizio. Ci sarà un infermiere che si chiama Mattia dedicato esclusivamente a questo ambulatorio in modo da consentire un confronto diretto con la popolazione". Monto entusiasta il sindaco Mauro Ferranti, che ha sottolineato l’importanza di aver aperto questo centro. "Non è stato semplice riuscire ad ottenere tutte le autorizzazione – spiega Ferranti – per adempiere a tutti i passaggi sono stati necessari circa 11 mesi. L’apertura di questo Centro prelievi qui a Montappone possiede un duplice valore: da un lato garantire un servizio alla popolazione di tutto il territorio, specialmente alle persone più avanti con gli anni, un obiettivo importante vista la crisi che sta accusando il servizio sanitario nel territorio; dall’altro cosa più importante la cerimonia di oggi rappresenta il primo passo magari per l’attivazione nel prossimo futuro di un servizio infermieristico locale".