Inaugura la mostra di Cutini

L’attività espositiva del polo museale liciniano di Monte Vidon Corrado si apre oggi alle 17 al Teatro Comunale con l’inaugurazione della mostra di Giorgio Cutini dal titolo ‘Del silenzio per frammenti’, a cura di Daniela Simoni e Nunzio Giustozzi. Si tratta della terza parte di un progetto iniziato nel 2017 dal fotografo e dedicato ai temi dell’inquietudine, solitudine e silenzio. In mostra una raccolta inedita di scatti realizzati a Campo Imperatore tra il 2022 e il 2023. "Non è un caso che Cutini abbia scelto di presentare questo progetto nella Casa museo Osvaldo Licini - afferma Daniela Simoni - per lui un vero luogo d’elezione, frequentato con assiduità. Nei silenziosi spazi espositivi trovano dimora le tre sezioni di mostra dedicate rispettivamente al Bianco, che restituisce frammenti dell’altopiano abruzzese con la neve; al Grigio, che presenta scatti della montagna avvolta dalle nuvole e dalla nebbia; al Nero con dei notturni intensamente evocativi". L’esposizione rimarrà aperta fino al 12 maggio.