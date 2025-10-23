Inaugurata ’Abc Fashion Event’: "Questa fiera è un punto di partenza. Dobbiamo essere bravi a crescere"

La cerimonia di inaugurazione, ieri, ha di fatto aperto i lavori della prima edizione, al Fermo Forum, di Abc Fashion Event, fiera per gli accessori, borse, calzature nel cuore del distretto marchigiano della calzatura. Un avvenimento pensato per gli operatori, buyer, distributori che arrivano da tutta Italia e dall’estero per incontrare gli imprenditori. Una rassegna che ha fatto registrare un afflusso di visitatori consideravoli nella giornata inaugurale e in proposito Paolo Calcinaro sindaco di Fermo ha detto: "Questa fiera non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Spero che nei prossimi anni la fiera si allarghi e occupi gli spazi disponibili nella struttura fieristica nel suo complesso. Cerchiamo di percorrere insieme questo cammino di crescita". Michele Ortenzi Presidente della Provincia di Fermo ha aggiunto: "Noi abbiamo un’area di crisi complessa perché il settore sta attraverso una fase di difficoltà. Grazie al Governo le aziende avranno uno strumento importante come la Zes". Gino Sabatini presidente Camera di Commercio delle Marche ha detto: "Siamo certi che questo hub può essere sfruttato al meglio per il settore della calzatura. Il bello e ben fatto in questo scenario che è il Fermo Forum ha la possibilità di avere una vetrina ideale. Oggi iniziamo un nuovo percorso. Abbiamo riconosciuto nell’ambito dei voucher fieristici un contributo per ogni azienda che espone in fiera. Abbiamo messo in campo un milione e seicento mila euro tra Camera e Regione per agevolare le aziende a partecipare alle fiere sia in Italia e sia all’estero. Dobbiamo essere bravi a far crescere questa manifestazione a tutto vantaggio di un distretto che caratterizza il sistema economico".

La parola passa a Valentino Fenni, presidente sezione calzaturieri di Confindustria Fermo: "Ci sarà sicuramente la prossima edizione e saremo più grandi e importanti".

Particolarmente interessante il convegno sul tema: "Il valore del made della filiera – Made in Italy, dove ogni piccolo è grande. Enrico Bracalente Ceo Nero Giardini ha illustrato il progetto di filiera che ha caratterizzato nel corso degli anni l’importante sviluppo dell’azienda: "Il mio progetto è iniziato negli anni ‘90. Ho deciso di rimanere in Italia per produrre in netta controtendenza con quanto avveniva nel resto del distretto. Così ho sviluppato il progetto della filiera. Ai nostri fornitori abbiamo indicato le finalità del programma: se lavorate esclusivamente per noi noi vi supporteremo. Oggi abbiamo fornitori che collaborano con noi da quarant’anni. Ho cercato sempre di collaborare con i fornitori. Il successo dell’azienda è anche merito di questi fornitori. I produttori per noi sono stati fondamentali e abbiamo deciso anche di mettere a loro disposizione gli immobili di proprietà dell’azienda che sono diventati i loro poli produttivi. Oggi questa scelta ci sta premiando e possiamo guardare al dopo crisi consapevoli di avere tutte le carte in regola per superare l’attuale difficile fase congiunturale". Lucia Albano Sottosegretario al Mef ha detto: "Il distretto fermano maceratese ha fatto della filiera uno dei suoi punti di forza. Il valore di un’impresa diventa fondamentale quando associamo anche il valore dei fornitori dei clienti e dei dipendenti. È importante sottolineare quanto sta facendo il Ministro Urso per certificare tutte le varie fasi della filiera". Francesca Orlandi presidente di Linea azienda speciale per la moda della Camera di Commercio delle Marche aggiunge: "Oggi è importante essere qui. Dal 2024 abbiamo inserito anche fiere internazionali per gli accessoristi come Futur Moda in Spagna Premiere Vision di Parigi".

Vittorio Bellagamba