Inaugurata la ‘Galleria a cielo aperto’

E’ stata inaugurata ieri e resterà sempre visitabile da residenti e turisti la ‘Galleria a cielo aperto’, una sorta di mostra permanente allestita lungo via Cesare Battisti, la principale strada che attraversa Amandola ed ospiterà alcune opere realizzate da artisti locali e dedicate alla storia e paesaggi dei Sibillini. Il progetto ‘Galleria a cielo aperto’, rientra all’interno del programma di promozione ‘Sibillini Romantici’ che lega insieme i comuni di Amandola, Rotella e Montedinove finanziato dall’Unione Europea attraverso il Pnrr. L’obiettivo è quello di generare attrattività residenziale e turistica, valorizzando gli artisti locali, progetto che ha subito incontrato il favore dell’Amministrazione e dell’associazione dei commerciati di Amandola, che fra le altre cose ha permesso di valorizzare i muri spesso inutilizzati di viale Cesare Battisti. Le opere esposte sono state selezionate attraverso un avviso pubblico a cui possono ancora aderire artisti residenti e non. I quadri riprodotti su appositi pannelli in forex, saranno disposti in appositi tratti predisposti per una lunghezza di circa 70 metri in via Cesare Battisti. L’esposizione prevede una rotazione delle opere (circa ogni tre mesi) ed un eventuale ulteriore ampliamento ad altre porzioni urbane da riqualificare.

"Un progetto molto semplice che però ha subito riscosso unanime consenso e apprezzamento – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – e dobbiamo ringraziare i tecnici del Comune che hanno elaborato e realizzato l’iniziativa. Il muro vuoto ora sarà adornato da opere di artisti locali, molte delle quali, legate a storie e simbolismi molto significativi. L’idea è piaciuta molto, stiamo pensando di ricavare altri spazi urbani da dedicare a questa galleria, che resterà aperta fin quando le amministrazioni che verranno decideranno di lasciarla operativa".

Al momento ci saranno quattordici opere alloggiate negli appositi spazi. Il percorso espositivo ha permesso di riscoprire artisti contemporanei e del passato, valorizzando varie forme artistiche: pittura, scultura e altro ancora. Fra i primi espositori ci saranno l’artista del legno Giovanni Burocchi; le generose spatole di colore dell’artista Gigliola Marinangeli; storie d’amore platoniche con Giovanni Marini; tratti sottili urbani di Pietro Americo e soprattutto la potente leggenda d’amore, posta alle origini di Amandola, interpretata in linguaggio contemporaneo dal fumettista Emanuele De Angelis.

Alessio Carassai