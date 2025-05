Inaugurata la mostra di Blanco

Il Comune di Monte Vidon Corrado e il Centro studi Osvaldo Licini inaugureranno oggi la mostra ‘Respiro Umido’ di Rodrigo Blanco a cura di Marino Capret che sarà visitabile dal pubblico fino al 29 giugno. L’esposizione ‘Respiro Umido’ allestita nei locali del Centri studi, è un’immersione pittorica nella memoria e nell’identità, un viaggio sensibile e interiore attraverso il legame profondo tra l’essere umano, il paesaggio d’origine e il tempo vissuto. Rodrigo Blanco, nato a Latina nel 1975 e residente ad Ancona, trae ispirazione dalla propria infanzia trascorsa nella zona pontina, una terra segnata da boschi, paludi e mare, in cui la natura e gli affetti si radicano nella coscienza. In questo scenario, il ‘Respiro Umido’ diventa metafora di una sensibilità che riemerge dal contatto con le radici. Le sue opere si muovono in una dimensione fluida e sensoriale, dove emozione, percezione e ricordo si fondono in un gesto pittorico essenziale. Elementi naturali come acqua, aria e terra attraversano la mostra come presenze attive e simboliche.