Inaugurata la mostra ‘Scarpe rosse’

E’ un argomento che vale tutto l’anno, quello della lotta alla violenza contro le donne, non solo il 25 novembre e, nel distretto calzaturiero, può essere veicolato anche attraverso la mostra ‘Scarpe rosse’, inaugurata nella sala ‘Gigli’ promossa da Confindustria, Commissioni Pari Opportunità regionale e provinciale e Comune. Sono 32 le scarpe da donna e da bambina, col tacco a spillo, chanel, decolleté, sneakers, mocassino, tutte rosse "perché sono un simbolo e i simboli ci vogliono per acquisire una consapevolezza in un campo in cui c’è ancora molto da fare" dice Francesca Palma (Cpo provinciale). Maria Lina Vitturini (Cpo regionale) si rivolge agli studenti dell’Ipsia Moda (anche loro produrranno una scarpa rossa da inserire in mostra) spiegando l’opera di sensibilizzazione nelle scuole, sottolineando l’importanza della certificazione per la parità di genere nelle aziende e proponendo di scrivere sulle scatole delle scarpe da donna il numero antiviolenza 1522. "Ad ogni scarpa rossa donata alla mostra è stato dato un nome di donna. Ogni donna deve rispettare sé stessa e la stessa cosa devono fare gli uomini" le parole di Caterina Leombruni (vicepresidente giovani calzaturieri). Sara Cuccù (vicepresidente giovani imprenditori) rileva che "oggi, a capo delle aziende ci sono poche donne ma, col cambio generazionale stanno subentrando donne forti, coraggiose, intraprendenti". "Mi piacerebbe che accanto alla voce delle donne, ci fosse anche quella degli uomini" dice Sara Vallasciani (vicepresidente Confindustria Fermo. Valentino Fenni (presidente calzaturieri Confindustria Fermo) informa che "Assocalzaturifici, dopo Annarita Pilotti, ha scelto un’altra donna alla presidenza: Giovanna Ceolini".

Marisa Colibazzi