Inaugurata la mostra ’Sorelle Arti’

Ancora grande arte a Fermo, ancora una storia da raccontare in punta di tela. Si è inaugurata a Palazzo dei Priori la mostra Sorelle Arti. Pittura scultura architettura dell’Accademia di San Luca, L’assessore Micol Lanzidei parla dell’ultima grande esposizione che questa amministrazione porta avanti. In questi anni, Palazzo dei Priori ha saputo diventare un centro espositivo di valore almeno nazionale, Maggioli cultura che gestisce la parte organizzativa parla di almeno 200 mila persone passate di qui per le varie mostre. Stavolta ci sono artisti del calibro di Federico Zuccari, Guido Reni, Peter Paul Rubens, Giacomo Balla e tanti altri. Oltre quattro secoli di storia della prestigiosa Accademia Nazionale di San Luca a Roma attraverso l’esposizione di circa 80 opere tra le più significative della collezione. Pittura, scultura, architettura protagoniste a Palazzo dei Priori di Fermo, come ha spiegato Carolina Brook che cura la mostra insieme a Laura Bertolaccini e Elisa Camboni: "L’Accademia San Luca è nata alla fine del ‘500, oggi siamo qui per raccontare un percorso di vita lunghissima, uscendo dal palazzo romano per arriva sui territori come momento di confronto e di scoperta reciproco". La mostra ripercorre la lunga e illustre storia dell’Accademia Nazionale di San Luca, dalle sue origini nel 1593 fino al Novecento, attraverso una selezione di opere emblematiche di pittura, scultura e architettura. Il percorso espositivo, concepito come un viaggio visivo attraverso le epoche, mette in dialogo capolavori di celebri artisti con opere meno note ma altrettanto significative, offrendo così uno sguardo ampio e articolato sull’evoluzione dell’Accademia e sul suo profondo legame con la città di Roma. A emergere non è solo il valore artistico delle opere, ma anche l’impatto che l’istituzione ha avuto sulle generazioni di artisti che vi si sono formati o che vi hanno trovato un punto di riferimento ideale. In alcuni casi, soprattutto per gli stranieri, il riconoscimento ottenuto dall’Accademia ha rappresentato un prestigioso titolo al ritorno in patria, contribuendo così alla costruzione di un’identità culturale europea condivisa. La mostra sarà visitabile fino al 1 febbraio 2026, per informazioni: Musei di Fermo telefono 0734 217140 - museidifermo@comune.fermo.it oppure www.fermomusei.it