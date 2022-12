Inaugurata la mostra "Sport, ti includo"

E’ stata inaugurata ieri mattina, nella sala Imperatori, la mostra fotografica dell’Anmil dal titolo "Sport, ti includo". Sono intervenuti l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua, consiglieri comunali, i rappresentanti dell’associazione e la presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità Maria Lina Vitturini. La mostra ritrae persone speciali accumunate da un solo obiettivo: rinascere. Nove autori veicolano il tema della bellezza attraverso i loro lavori, focalizzando gli scatti sulla fatica di pensare come agire e come "riuscire".

I fotografi coinvolti sono Luigino Cipriani, Gianfranco Mancini, Mario Massini, Angela Pesci, Zenedia Quadrini, Miniam Quarchioni, Ernesco Scarponi, Marcello Tramandoni e Massimo Zanconi. Senzacqua, nel suo intervento ha esaltato il connubio tra sport e disabilità ed invitato la cittadinanza alla visione delle foto, realizzate con differenti tecniche e stili.

La mostra è aperta tutti i giorni fino all’8 gennaio dalle ore 17 alle 20.