Inaugurata la nuova area verde con attrezzature per la ginnastica

L’amministrazione di Grottazzolina guidata dal sindaco Alberto Antognozzi, ha recentemente inaugurato la nuova area verde con parco attrezzato per attività ginnica all’aperto. Iniziativa che è stata attivata in diversi comuni dell’alta e media Valtenna, fra questi, Montegiorgio, Falerone, Ponzano di Fermo per fare qualche accenno che piace soprattutto ai giovani, che utilizzano questi luoghi come punto di ritrovo.

Il nuovo parco è stato realizzato attraverso i finanziamenti del bando nazionale ‘Sport nei Parchi’ con la compartecipazione economica del Comune, e si trova nell’area verde sita in via Aldo Moro. Le attrezzature, collaudate e certificate, sono state installate da una ditta specializzata incaricata direttamente dal Ministero e prevedono diversi attrezzi: parallele, sbarre da trazione, sbarre per piegamenti a terra e tanti altri attrezzi per lo sport a corpo libero. Ognuno di essi

è dotato di ‘Qr Code’ applicazione che consente tramite un semplice supporto digitale, di visionare dei tutorial per l’utilizzo corretto dell’attrezzo. Tutto il parco di Aldo Moro sarà dotato nelle prossime settimane anche di un nuovo sistema di illuminazione e ciò renderà l’area ancor più utilizzabile da chiunque voglia fare un po’ di attività sportiva per il proprio benessere, semplicemente per piacere o per passione o anche per concedersi un po’ di svago all’aperto.

a.c.