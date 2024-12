Inaugurata la panchina gialla del donatore

E’ stata ufficialmente inaugurata domenica a Monte Urano la Panchina Gialla (colore del plasma) del Donatore in Via Gramsci accanto alle altre panchine colorate, bianche e rosse, simbolo delle vittime sul posto di lavoro e della violenza sulle donne. Un luogo di riflessione e consapevolezza come ha ricordato nel suo discorso introduttivo la Presidente dell’Avis Comunale Simona Tomassetti che ha ribadito l’importanza del dono e del donare e del mettersi a disposizione con altruismo anche nei confronti degli altri e di chi ne ha maggiormente bisogno. Presenti alla cerimonia il sindaco Andrea Leoni e i componenti dell’Amministrazione Comunale Francesca Barchetta, Mirko Steca e Marco Marziali, insieme alle consigliere Eleonora Ferracuti e Martina Susino. Il sindaco ha ringraziato l’Avis, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nel supportare progetti volti al benessere collettivo, sottolineando quanto sia fondamentale il contributo dei donatori per salvare vite e costruire una comunità solidale. Proprio la panchina gialla è dotata di un Qr Codeche offre a chi volesse diventare donatore di scaricare il modulo per iscriversi, compilarlo ed inviarlo tramite un semplice smartphone. Un gesto volto a simboleggiare il connubio tra tradizione e innovazione, rendendo l’iniziativa non solo un’installazione fisica, ma anche un punto di accesso virtuale alla conoscenza. Una panchina gialla ora visibile a tutti che simboleggia un punto di riferimento permanente di sensibilizzazione e speranza per l’intera comunità.