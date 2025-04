Inaugurata la personale di Giuseppe Mazzaferro

E’ stata inaugurata e chiuderà il 27 aprile la personale di Giuseppe Mazzaferro, artista francavillese classe 1948, diplomato Maestro d’Arte che come professionista si è occupato di Interior Design e allestimenti scenografici. I quadri di Mazzaferro, su carta e su tela, esprimono per lo più concetti figurativi legati alla natura umana, in passato l’artista ha allestito numerose mostre fra cui Porto San Giorgio, Macerata, Spoleto e Matera giusto per fare qualche accenno. La personale, che sta riscuotendo molte presenze fra gli appassionati del territorio, è stata allestita all’interno della galleria del nuovo Centro culturale in via Umberto I (locali ex banca) istituito dall’Amministrazione nel centro storico che sarà aperto al pubblico nei fine settimana con orario pomeridiano. I nuovi locali recuperati dall’Amministrazione hanno permesso di attrezzare un salone polivalente nel cuore del paese dove ospitare iniziative a carattere culturale, e negli ultimi mesi ha già ospitato diverse mostre.

a.c.