Inaugurata Mostra d'Arte al Teatro Comunale Gigli di Monsampietro Morico, Vittorio Sgarbi tra i presenti

‘Il Rinascimento Monsampietrino’ è il titolo della mostra d’arte inaugurata al teatro comunale Gigli di Monsampietro Morico, alla presenza del sottosegretario alla cultura e noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’esposizione comprende 12 dipinti da sempre custoditi nella chiesa di San Francesco, rimossi per permettere l’avvio della riqualificazione post sisma dell’edificio sacro. L’inaugurazione si è tenuta in occasione della festa del patrono San Pietro, quando l’onorevole è stato accolto dal sindaco Romina Gualtieri, dal parroco don Olivio Medori e dalle massime autorità politiche e militari del territorio. Tra i presenti anche docenti e allievi della scuola Giovanni Paolo II.

"L’evento è stato di grande coinvolgimento culturale ed emotivo – commenta Gualtieri – e si è svolto nella vitalità dell’arte, della musica, del paesaggio e di tutto ciò che i nostri borghi offrono alla comunità dove i giovani rappresentano il futuro e proprio per loro è nostro dovere custodire quanto ricevuto in eredità dalle passate generazioni. E’ stato un vero onore accogliere Sgarbi personalità unica al mondo, storico e critico prima che politico, che ha donato grandi emozioni sia ai piccoli allievi da cui è rimasto coinvolto, sia alla comunità da cui lui per primo è stato colpito per la calorosa accoglienza, così come è rimasto piacevolmente sorpreso dalla cura con cui sono tenuti i borghi di Sant’Elpidio e Monsampietro Morico. Di tutto questo – conclude il sindaco – non si può che essere fieri".

La mostra resterà aperta fino alla riapertura della chiesa di San Francesco e sarà visitabile chiedendo informazioni al Comune.

Paola Pieragostini