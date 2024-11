Inaugurato al Montani il nuovo laboratorio di termofluidodinamica

Un nuovo laboratorio per una scuola che nei laboratori costruire i tecnici di domani. All’Itt Montani si inaugura un laboratorio di termofluidodinamica, dedicato alle classi del settore energia, per imparare a gestire le sfide del futuro e della sostenibilità. La dirigente Stefania Scatasta parla di una giornata importante, il docente Alfredo Steca spiega: "Sono passati due anni da quando proposi di collaborare con l’azienda Wavin Italia azienda, leader nel settore della termoidraulica, della climatizzazione. Con noi ci sono Fabio Moretto e Elena Testi, oltre a Francesco Campese che con tutto il personale dell’azienda ci sono stati vicini. Il nuovo laboratorio è la concretizzazione di un progetto condiviso con l’azienda, è un sodalizio tra una grande realtà industriale e una realtà come la nostra che porterà frutto a livello scolastico ma anche a livello aziendale e territoriale. Un nuovo laboratorio che userà la Wavin come punto di appoggio sul territorio per fare divulgazione, formazione tecnica, per il lancio di un nuovo prodotto. Sarà un luogo vivo per far incontrare formazione e innovazione, siamo al termine di questo percorso che non è un traguardo ma un nuovo inizio, le idee sono tante, il laboratorio può crescere ancora". Per l’inaugurazione ci sono due classi del settore energia, il 3 e il 4 Ena, lo scorso anno una classe ha seguito un corso alla Wavin Academy, a ottobre 2023, i ragazzi hanno avuto un attestato di partecipazione a quel corso che poi è lo stesso dei professionisti del settore. Torneranno a febbraio gli studenti, per un secondo corso sulla ventilazione meccanica controllata. Con il docente hanno lavorato in tanti, dai collaboratori al tecnico Matteo Polini, Daniele De Carolis dell’ufficio tecnico, la stessa dirigente, Stefania Scatasta: "La nostra è una grande tradizione riconosciuta a cui vogliamo dare continuità, un progetto culturale che ha visto il suo successo formativo nell’innovazione. La grande scommessa è riuscire a mantenere innovativa l’intuizione iniziale, grazie ai laboratori che devono essere attrezzati, abbiamo comitati tecnici scientifici tanti quanti sono gli indirizzi, qui si è vista la possibilità di avere una sinergia con l’azienda per dare senso e continuità a quella visione formativa che il Montani ha da sempre. Ci crediamo ogni giorno, i ragazzi ci chiedono novità". L’amministrazione comunale è rappresentata dall’assessore Scarfini, parla dell’orgoglio di una città che continua a scommettere sui suoi giovani e ad attrarre investimenti privati. Per gli ex allievi, il presidente dell’associazione Carlo Labbrozzi sottolinea l’importanza dei laboratori nella crescita dei tecnici di domani, sui banchi di una scuola che ha sempre costruito conoscenze insostituibili.

Angelica Malvatani