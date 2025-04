Inaugurato dopo i lavori l’impianto sportivo

E’ stato ufficialmente inaugurato dopo i lavori di riqualificazione, e intitolato a Roffo Alessandrini, lo storico impianto sportivo di Montegiorgio capoluogo. La cerimonia molto partecipata dalla popolazione intervenuta numerosa, si è tenuta giovedì alle 18, presenti il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio; il commissario alla ricostruzione Guido Castelli; il sindaco Michele Ortenzi sostenuto da tutta la sua Giunta; il comandante dei carabinieri di Montegiorgio maggiore Massimo Canale, la polizia municipale; la progettista del recupero dell’impianto Silvia Del Bianco; don Pierluigi Ciccarè che ha impartito la benedizione; ma soprattutto tanti giovani della ‘Tignum’società giovanile della Montegiorrgio Calcio che utilizzerà l’impianto. La struttura è stata recuperata grazie ad un finanziamento del bando ‘Next Appennino’ per la rigenerazione urbana, che ha consentito di realizzare un nuovo spogliatoio, una nuova tribuna, il rifacimento del tappeto in erba sintetica di ultima generazione e tutta la recinzione dell’impianto. La cerimonia ha preso il via con l’esibizione della nuova targa all’ingresso della struttura dedicata a Roffo Alessandrini, grande appassionato di calcio, ex allenatore del settore giovanile del Montegiorgio e presidente per 18 anni dell’Avis locale, un personaggio molto amato dalla popolazione. Successivamente c’è stato il taglio del nastro dell’impianto, poi è iniziata la festa con una mini partita dimostrative e un buffet per gli intervenuti.

"In questa occasione voglio ricordare Giammario Scalella grande appassionato di calcio vicino a Montegiorgio per la sua recente scomparsa – commenta Michele Ortenzi –. In questi impianto nel 1954 Montegiorgio ha giocato la sua prima partita ufficiale, Roffo Alessandrini fa parte di questa storia, proprio qui lui ha contribuito a formare tanti ragazzi". Piene di emozioni le parole dei figli di Rocco Alassandrini: "Roffo ci ha lasciato 8 anni fa – dichiarano Federica e Yuri – lui amava Montegiorgio, ma soprattutto i ragazzi, in campo era molto esigente, e fuori dal campo per molti giovani era un maestro di vita. Questo era il suo campo prediletto". Valori importanti rimarcati dal Prefetto Edoardo D’Alascio. "I fondi messi a disposizioni del cratere qui sono stati spesi per generare futuro – sostiene Guido castelli -. Roffo Alessandrini ha contribuito ad educare tanti ragazzi, tenendoli lontani dai pericoli e farli crescere nei valori". Alessio Carassai