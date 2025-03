Inaugurato ‘FermoTech Extended’

Trapiantare lo spirito e la cultura dell’innovazione nelle aziende della media Valtenna, l’obiettivo recuperare competitività creare una nuova economia e frenare lo spopolamento delle aree interne con nuove opportunità di lavoro. Un programma ambizioso quello a cui aspira il progetto ‘FermoTech Extended’, estensione del progetto già attivo a Fermo che è stato inaugurato ieri mattina nella sede di via Faleriense Est n.26 a Piane di Montegiorgio, sede provvisoria visto che gli uffici e laboratori saranno poi spostati nell’ex palazzo comunale del Pincio di Montegiorgio e presso una ex fabbrica a Massa Fermana. Procediamo però con ordine. ‘FermoTech Extended’ presentato da Michele Ortenzi e Paolo Calcinaro, rispettivamente sindaci di Montegiorgio e Fermo, è nato grazie alla collaborazione fra i Comuni di Montegiorgio, Massa Fermana, le Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino, Università di Camerino e l’azienda privata ‘NextLab’ e si occuperà di creare nuove condizioni di sviluppo per le aziende dell’entroterra. Alla cerimonia hanno presenziato anche i sindaci e amministratori di Montappone, Monte Vidon Corrado, Rapagnano, Falerone e Servigliano, sono intervenuti il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il consigliere regionale Andrea Putzu e molti rappresentanti di aziende e associazioni del territorio.

"Grazie al finanziamento del Dipartimento della coesione attivato tramite i bandi per le aree colpite dal sisma – spiega Michele Germani, della Politecnica delle Marche – abbiamo ottenuto cinque milioni di euro per questo progetto che resterà in funzione fino a maggio 2027, con l’obiettivo di trasformare ‘FermoTech Extended’ in una società che prosegua la strada intrapresa. Gli obiettivi fornire consulenze alle aziende, sviluppare la formazione, agevolare i processi di innovazione, supportare le aziende e la nascita di nuova StartUp, creare servizi avanzati per le aziende anche attraverso la collaborazione con le scuole. Una parte delle risorse servirà per l’acquisto di macchinari e programmi innovativi per le aziende".

Un programma che si sviluppa in due modalità, come spiegato dal Commissario alla ricostruzione. "Bisogna ricostruire – spiega Guido Castelli – ma anche creare le condizioni per una nuova economia e un rinnovato tessuto sociale per frenare e invertire lo spopolamento delle aree interne. Si potranno creare nuove occasioni di occupazione per laureati e professionisti, creazione di nuove aziende. Il progetto è partito con un finanziamento pubblico e l’auspicio che prosegua in forma autonoma".

Alessio Carassai