Inaugurato il campo da calcetto con area fitness

Investimento dell’amministrazione comunale per la comunità in crescita, a Valmir di Petritoli, dove è stato inaugurato il nuovo campo da calcetto, potenziato con area fitness. Situato in pieno centro urbano, il campo è stato oggetto di totale riqualificazione grazie ad un investimento economico di circa 80mila euro di cui 62mila intercettati dal Comune attraverso l’adesione allo specifico bando regionale e i restanti provenienti da casse comunali. L’opera di ripristino, iniziata tre mesi fa, ha visto il rifacimento del fondo del campo, della rete di recinzione e dell’impianto di illuminazione. L’intervento ha incluso anche il posizionamento di una struttura in legno adibita a spogliatoio e l’istallazione di attrezzi per il fitness. L’intervento di riqualificazione, ha incluso anche la sistemazione dell’area circostante esterna, con il rifacimento dell’illuminazione, posizionamento di panchine e rimodulazione della disposizione di cassonetti. "Felici di riconsegnare alla comunità quest’area che ha duplice valenza sportiva e di aggregazione, per la cui realizzazione è stato fondamentale il contributo regionale – commenta il sindaco Luca Pezzani –. La progettualità di riqualificazione prosegue con l’ampliamento dell’area giochi sostituendo l’attuale fontana, il cui inizio lavori è previsto in settembre". Paola Pieragostini