Inaugurato il palazzo ex Lucentini

Un lungo percorso conclusosi con una grande soddisfazione. Così potrebbe dirsi la cerimonia di inaugurazione del restaurato Palazzo ex Opera Pia Lucentini, situato al centro storico di Petritoli e trasformato in punto di riferimento del Petritoli wedding destination. Il Palazzo, che nel tempo è stato sede di varie associazioni locali, da oggi ha una nuova veste e funzionalità. I lavori di riqualificazione hanno riguardato il rifacimento del tetto, della facciata e degli interni, realizzati grazie ad un fondo del Gal Fermano pari a 70 mila euro unitamente a 60 mila da casse comunali. Due le grandi realtà ospitate nel Palazzo a seguito del restyling: il secondo piano dedicato interamente al wedding ed il primo divenuto sede dell’agenzia regionale Amap ex Assam. Il piano dedicato al wedding comprende una sala destinata alla celebrazione dei matrimoni e convegni ed una sala ‘museo dei matrimoni’, allestita con esposizione di abiti nuziali che ripercorrono la storia delle unioni d’amore e fotografie. Il piano riservato alla storia e organizzazione di matrimoni, rientra nel progetto ‘Petritoli wedding destination’ (risalente al 2020) rafforzato dal riconoscimento di Petritoli quale Borgo più Bello d’Italia (nel 2021) la cui associazione nazionale ha chiesto espressamente di valorizzare l’aspetto identitario del borgo, rappresentato dalla consolidata virtù nella celebrazione di matrimoni di sposi provenienti da tutto il mondo. Soddisfatto il sindaco Luca Pezzani, ribadisce impegno e determinazione nel potenziamento dell’attrattiva turistica petritolese. "Si conclude un percorso iniziato anni fa – commenta Pezzani – rispondente alla logica amministrativa di suscitare sempre maggiore interesse tra i turisti. L’allestimento del museo del matrimonio, permette l’offerta di visite gestite dall’ufficio turistico, mentre la sala celebrazioni va ad aggiungersi alle già numerose location storiche del borgo, che da anni accolgono le cerimonie. Accanto a questa importante realtà che apre al turismo legato al wedding – prosegue – c’è l’onore di ospitare al primo piano, gli uffici della sede Amap, la prestigiosa Agenzia regionale preposta all’innovazione nel settore dell’agroalimentare e della pesca. Ciò comporta maggiore vitalità e fruibilità quotidiana del centro storico. Passi avanti molto importanti per lo sviluppo del nostro paese – conclude Pezzani – resi possibili anche grazie alle opportunità di investimento che il Gal Fermano offre attraverso l’emissione di bandi". Tra i presenti alla cerimonia, Michela Borri presidente Gal Fermano e Marco Rotoni sindaco di Servigliano e presidente Amap.

Paola Pieragostini