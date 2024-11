Inaugurato il ’Sì con te’: "Importante traguardo"

I colori bianco e rosso, l’area dirigenziale al completo e le maestranze, affiancati dalle autorità per condividere un importante traguardo. Questo il contesto che ieri mattina ha impreziosito la zona compresa tra Strada Stazione e Strada Sant’Isidoro, a Grottazzolina, dove è stato inaugurato il nuovo Superstore ‘Sì con te’. Associato alla Ce.Di Marche, il ‘Sì con te’ è ormai noto per professionalità consolidata nel tempo ed espressa nell’alto livello di accoglienza e rispetto per il consumatore. All’inaugurazione erano presenti il presidente del Cda Ce.Di Marche Silvio Moroni, il direttore generale Enzo Santoni, il direttore marketing e vendite Sauro Sassa ed il socio gestore (già curatore del ‘Sì con te’ di Fermo) Gianluca Marconi. Con la rappresentanza amministrativa, le maestranze, il sindaco Antognozzi fiero dell’investimento del gruppo a Grottazzolina ed il parroco don Alfredo Giordani che ha profuso la benedizione. ‘Sì con te’ è una realtà fondata nel 1971 radicata su un territorio di ampio respiro. Tra i valori, il rispetto dei clienti che prende origine dalla genuinità dei prodotti offerti, il giusto equilibrio tra qualità e prezzo e proposte accomunate da un unico obiettivo: ascoltare ed esaudire le esigenze del consumatore. Una spesa moderna e sostenibile pensata per interpretare le necessità delle famiglie nei tempi che cambiano, è quindi la proposta commerciale del Superstore che si distingue anche nell’attenzione per i prodotti freschi e genuini locali, per l’assortimento di specialità agroalimentari, per i prodotti biologici e salutistici ed i piatti pronti a cuocere e cotti preparati dalla cucina interna sia per pranzi veloci che occasioni conviviali, oltre al pregio di un’ampia gamma di prodotti a marchio ‘Vale’ sinonimo di convenienza, qualità ed esclusività. Il ‘Sì con te’ a Grottazzolina, incarna anche la valorizzazione del territorio e del patrimonio umano che lo abita, grazie alla preziosa occasione di offerta occupazionale, che vede impiegati circa 30 dipendenti residenti a Grottazzolina e nei comuni limitrofi, tutti formati per essere garanti del target professionale del gruppo.

"Ringrazio tutte le aziende che hanno collaborato per il traguardo di questa apertura – ha detto Santoni – i collaboratori di sede e Gianluca Marconi, ricordando tutte le nostre attenzioni volte a garantire un’esperienza di acquisto piacevole e moderna". Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antognozzi, per il valore che il ‘Sì con te’ rappresenta nella conferma dello sviluppo del territorio.

Paola Pieragostini