Inaugurazione del Nido comunale Arcobaleno grazie a un finanziamento di oltre 600mila euro

Giornata molto importante quella di domani per il Comune di Rapagnano visto che alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione del Nido comunale "Arcobaleno" in Via Francesco Biondi a Piane di Rapagnano, uno dei punti di riferimento dal punto di vista educativo dell’intero territorio. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal primo cittadino Elisabetta Ceroni con il comune che ha ottenuto un finanziamento di 627.700 euro relativo dal Pnrr proprio per la ristrutturazione e l’ampliamento del nido. Una scelta precisa quella fatta dalla Commissione Europea che ha rilevato come le donne italiane lavorano, sono occupate, in percentuale minore rispetto alle donne che vivono in altri Stati membri dell’Unione Europea principalmente a causa della carenza di servizi per l’infanzia. Proprio per questi motivi sono state stanziate importanti risorse per la realizzazione dei nidi per l’infanzia in Italia. Nel caso specifico dell’ "Aecobaleno" l’intervento ha previsto oltre ad una ristrutturazione, ad un restyling, un ampliamento della struttura che avrà la capacità di ospitare fino a 40 bambini e che sarà a servizio non solo delle famiglie del Comune di Rapagnano ma di tutto il territorio. Una struttura che quando fu aperta nel lontano 1999 era l’unica struttura presente nella Valle del Tenna e in questi venticinque anni ha ospitato oltre 700 bambini riuscendo a venire incontro alle esigenze di tante famiglie che hanno sempre sottolineato la loro piena soddisfazione del servizio messo offerto e non solo in termini di struttura, ma anche di personale addetto. Senza dimenticare che proprio il nido risulta essere uno dei momenti fondamentali per lo sviluppo del bambino che, frequentando proprio il nido e i loro pari età, hanno l’opportunità di frequentare sviluppare maggiori capacità di apprendimento.

r. c.