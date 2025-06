Inaugurazione della nuova sede del centro Salus

A distanza di 50 anni (festeggiati lo scorso anno) dalla sua fondazione il laboratorio analisi e centro specialistico Salus diretto da Mariangela Cosmo (nutrizionista), si è regalato una nuova sede (sempre in piazza Dante), più spaziosa, moderna, funzionale e all’avanguardia, ed ha ampliato il numero dei professionisti che offrono prestazioni specialistiche. "La sede ‘storica’ era ormai diventata inadeguata in termini di spazi per accogliere gli utenti e non c’erano possibilità di crescita. o – racconta la Cosmo – per cui avevamo bisogno di avere una struttura adeguata. Poco prima della pandemia avevano anche aperto un piccolo centro medico specialistico in altra sede. Questa attività ha una sua storia e una sua solidità e abbiamo sempre cercato di rimboccarci le maniche per mantenere elevata la qualità".

Gli ambulatori presenti: urologia (Gabriele Mammana e Luigi Quaresima), trattamenti osteopatici (Francesca Firmani); ecografie (Cesare Bartolucci), cardiologia (Alfredo Mattii), medicina interna (Gennaro Pelliccia), ginecologia (Monja Ubertosi).