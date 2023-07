Inaugurazione imminente per il nuovo campo sportivo di Casette d'Ete

I lavori per il nuovo campo sportivo realizzato a Casette d’Ete, lungo la provinciale Brancadoro, dall’industriale Diego Della Valle sono terminati, la nuova viabilità che ruota intorno all’impianto sportivo è stata attivata per cui, a questo punto, non resta che attendere l’inaugurazione per renderlo operativo. Nel frattempo, sono stati definiti alcuni aspetti riguardo l’utilizzo del campo da calcio. Tanto per cominciare, l’impianto non sarà donato al Comune ma resterà in capo al privato che lo gestirà attraverso una cooperativa e si occuperà anche delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (sollevando l’ente locale da un impegno economico piuttosto importante). "Abbiamo comunque già stabilito, di concerto con referenti del privato, chi dovrà utilizzare il campo: i ragazzini della Real Elpidiense e la società di calcio di Casette. L’obiettivo di Della Valle è garantire, in primis, l’attività sportiva dei ragazzini - spiega il sindaco Alessio Pignotti – ma sicuramente avranno già pensato a una precisa progettualità. D’altra parte, gestendo il Centro Giovanile Casette e, adesso, il campo sportivo, è plausibile che vengano creati collegamenti per un’offerta formativa più completa".