Inaugurazione in Questura. Uno spazio protetto per sfuggire alla violenza

Virginia Wolf diceva che una donna deve avere "una stanza tutta per sé, ci deve essere libertà e ci deve essere pace". È il concetto ripreso dal club Soroptimis che in Italia ha aperto 293 stanze tutte dedicate alle donne, due di queste sono a Fermo, la prima nella caserma dei Carabinieri, la seconda, inaugurata ieri, in questura. È il questore vicario Ornella Lupo a fare gli onori da casa, nel tagliare il nastro ad un luogo che sarà dedicato a tutte le donne vittime di violenza che abbiano bisogno di aiuto, di sostegno, di essere aiutate: "Ci abbiamo lavorato molto e oggi è per me un onore inaugurare questa stanza dedicata alle donne. Non è uno spazio isolato, la volontà di Soroptimist e la nostra è quella di incoraggiare le vittime, di avvicinarle a chi può aiutarle. Abbiamo pensato ad un luogo che non fosse un ufficio ma uno spazio non formale, coi colori tenuti, l’azzurro alle pareti, i mobili che ognuno metterebbe in casa sua, ci abbiamo lavorato con l’architetto Giovanna Paci che è socia di Soroptimist e si è messa a disposizione.

Fuori c’è un angolo per i bambini che aspettano la mamma, con giochi, libri, peluche. Ci sono tre operatori dedicati che qui dentro daranno alle donne esclusività, dedizione, attenzione, devo ringraziare tutta la quadra mobile che ha messo anche a disposizione il locale, le grandi costruzioni vengono fuori dalle mani di tutti". Una piccola cerimonia, la chiama Ornella Lupo, per dire però a tutte le donne fuori che non sono sole, al taglio del nastro ci sono anche il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente della Provincia, il prefetto vicario Alessandra De Notaristefani Di Vastogirardo, Marialina Vitturini per la commissione regionale pari opportunità. La presidente del club di Fermo, Paola Viozzi, sottolinea che la seconda stanza tutta per sé a Fermo è un regalo che il club si fa nei giorni in cui si festeggiano i dieci anni dalla fondazione: "Qui proviamo a dare alle donne che soffrono una direzione, una possibilità e il pensiero non può non andare alle ultime due giovanissime vittime. Il nostro compito non finisce qui, metteremo a punto un evento insieme con la prefettura per far conoscere il percorso di presa in carico e il codice rosso, così come entreremo nelle scuole per provare a cambiare una situazione che è anche culturale". La presidente nazionale di Soroptimist, Adriana Macchi, ha ricordato che la prima ‘stanza tutta per sé’ è stata aperta dai carabinieri a Torino con il club in prima linea a sollecitare le istituzioni perché si potesse tutti insieme affrontare il problema delle violenze di genere: "E’ una stanza per far rinascere la creatività e la luce, appartiene a tutti perché tutti dobbiamo farci sentinelle e dare risposta alla sofferenza". Il vice prefetto De Notaristefani ha sottolineato che la Prefettura di Fermo ha in piedi una rete antiviolenza che ha portato ad una consapevolezza più forte del problema e dunque ad un aumento importante di denunce e di presa in carico forte da parte di un territorio che alla violenza e alle ingiustizie non si rassegna.

Angelica Malvatani