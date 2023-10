Inaugurazione Palazzetto Grottazzolina: Coni e Provincia celebrano il restyling

È stato inaugurato domenica, giusto in tempo per ospitare la prima gara del campionato di volley A2 fra la Yuasa Battery e Cuneo, il palazzetto dello sport sito in via Fonte San Pietro di Grottazzolina dopo i lavori di ammodernamento e ampliamento. Come annunciato dal sindaco Alberto Antognozzi (nella foto), è stata una corsa contro il tempo non tanto per gli interventi da effettuare, ma soprattutto per rispettare i tempi tecnici e riscuotere tutte le autorizzazione. Infatti, i lavori sono stati iniziati a giugno e l’ultimo certificato di agibilità è stato firmato proprio domenica mattina. Alla cerimonia erano presenti oltre al sindaco e rappresentati della Giunta grottese, il presidente della Yuasa Battery Rossano Romiti; il presidente del Coni Marche Fabio Luna; il presidente della Provincia Michele Ortenzi, oltre a molti sindaci e amministratori del territorio. "Un grosso ringraziamento a tutto lo staff della M&G scuola pallavolo e all’amministrazione – dichiara Rossano Romiti – perché ci hanno consentito di essere in questo palazzetto per la prima gara della stagione". "Siamo riusciti a terminare i lavori a tempo di record per ospitare il campionato di A2 qui a Grottazzolina – commenta Alberto Antognozzi –. La pallavolo è nel Dna di questa comunità con circa 50 anni di storia di cui 16 in A2 e dovevamo esserci. Come amministrazione abbiamo investito 85.000 euro, per migliorare impianto elettrico e uscite di sicurezza, oltre agli adeguamenti stabiliti dalle direttive nazionali, e ulteriori 50.000 euro per realizzare le due nuove tribune che hanno portato la capienza del palazzetto a mille posti". "Grazie all’amministrazione per la sensibilità dimostrata – dichiara Fabio Luna – e per aver investito in un impianto sportivo. Una struttura importante che permetterà di far crescere tanti giovani con i valori dello sport. Investire nello sport è un qualcosa che inorgoglisce tutti quanti e fa bene alla comunità".

a. c.