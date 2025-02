Inaugurazione per la tensostruttura

Una tensostruttura funzionale alle attività del liceo sportivo, l’unico della provincia di Fermo, ma anche un impianto sportivo che consentirà ai ragazzi che hanno scelto questo indirizzo del polo Urbani, di continuare a praticare le attività sportive anche quando sarà demolita e ricostruita l’attuale sede dell’Urbani. Tutte operazioni rese possibile grazie al Pnrr (da qui arrivano i circa 180mila euro per la tensostruttura) che per il nuovo polo scolastico, ha assegnato un contributo di circa 30milioni di euro.

Erano tanti, dunque, e tutti molto importanti, i motivi per cui all’inaugurazione della tensostruttura avvenuta ieri mattina, si respirava grande soddisfazione nelle parole del presidente della Provincia, Michele Ortenzi, del vicesindaco Andrea Balestrieri presente con l’assessore Maria Laura Bracalente, ma soprattutto della dirigente scolastica Laura D’Ignazi, del suo vice Mario Andrenacci, dei professori di scienze motorie Francesco Guerrieri, Marco Montesanto, Ivan Traini.

C’erano anche i principali fruitori del campetto coperto, gli alunni del liceo sportivo che hanno inaugurato la tensostruttura con una partitella insieme agli studenti della cosiddetta ‘curvatura’ (percorso scolastico misto tra liceo scientifico e sportivo, creato per alunni che si erano iscritti al liceo sportivo, ma sono risultati in ‘overbooking’ rispetto al numero consentito per formare l’unica prima classe consentita).

Discorsi di rito a parte, ieri uno sguardo era per la nuova tensostruttura ma, inevitabilmente, l’altro è corso all’attiguo cantiere dove sono in corso i lavori del primo dei due blocchi in cui sarà strutturata la nuova sede dell’Urbani. In questo caso, i lavori stanno procedendo di buona lena, l’impresa sta lavorando anche durante la notte per guadagnare tempo ed è stato annunciato che nei prossimi giorni, sarà incrementato il gruppo di lavoro con l’arrivo di ulteriori 30 operai.

Al momento, è stato realizzato il primo solaio e, andando avanti di questo passo, l’auspicio è che i lavori del primo blocco possano essere terminati entro l’estate. Se così sarà, si potrà provvedere al trasloco di tutto l’Urbani (classi e uffici) nella nuova sede, per procedere poi alla demolizione dell’attuale edificio scolastico, sul cui sedime sarà costruito il secondo blocco. Una sorta di domino scolastico, per il quale dovranno essere rispettati i tempi imposti dal Pnrr, prevedendo la conclusione dei lavori entro il 2026.

Marisa Colibazzi