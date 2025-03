’In...canto’, torna la kermesse canora

San Giorgio In...Canto. Svelata ieri l’edizione 2025 tra musica, novità e tradizione: "Quello che funziona si ripropone – esordisce l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti – evocando i successi registrati dalla manifestazione nelle prime due edizioni finora realizzate ed evidenziando il continuo sostegno dell’amministrazione ad eventi di successo come ’San Giorgio in...canto’, il festival canoro la cui terza edizione è in programma alle ore 21 di sabato 22 marzo nel teatro comunale ad ingresso gratuito. Secondo l’assessore la numerosa partecipazione alle audizioni è il segno del vivo interesse per iniziative dedicate ai giovani. Molte le novità di questa terza edizione Alle tre categorie tradizionali (piccoli 10-17 anni, ragazzi 18-40 anni, over...) si aggiungono tre coppie in duo e due coppie di cantautori. Sarà ospite la cantautrice Gretel. L’apertura è affidata al sangiorgese Sergio Pennacchietti, che declamerà un brano in vernacolo. Accanto alla giuria tecnica, debutterà una giuria popolare, nata da un’idea della presentatrice Maria Teresa Scriboni. Le premiazioni si estenderanno al secondo e terzo posto di ogni categoria. Si esibiranno 25 cantanti con la possibilità di presentare cover o originali.