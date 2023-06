Incarichi e avanzo in Consiglio

Convocato il Consiglio comunale in pubblica seduta ordinaria di prima convocazione alle 19,30 di mercoledì 21 giugno. La riunione avverrà in presenza nella sala consiliare del municipio per discutere i seguenti 5 punti all’ordine del giorno: variazione al bilancio di previsione 2023-2025, annualità 20232024 e 2025 con modifica del piano degli incarichi ed applicazione avanzo di amministrazione vincolato e destinato. Probabilmente si deciderà come suddividere nei vari articoli di bilancio l’avanzo libero del consuntivo 2022, che è circa 700.000 euro; variazione n. 1 al programma triennale opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023; approvazione modifiche statutarie società partecipata Sgds Multiservizi; approvazione del nuovo regolamento comunale della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: Consorzio idrico spa indirizzi in ordine al bilancio di esercizio al 31.12.2022.