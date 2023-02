Incendio a Piane di Falerone (Fermo): negozio distrutto dal fuoco

Incendio alle Piane di Falerone (Fermo): negozio distrutto

Fermo, 8 febbraio 2023 – Sono occorse 12 ore di lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il vasto incendio all’interno di un’attività commerciale a Piane di Falerone lungo viale della Resistenza proprio sotto la stagione si servizio Tamoil. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20,20 di ieri dallo stesso proprietario del negozio, che ha dovuto essere anche assistito dal 118 per lo stato di forte agitazione. Le squadre di pompieri di Fermo, Amandola, Macerata e Ancona, hanno operato per tutta la notte con il supporto di quattro autobotti e una botte chilolitrica da Ancona.

I residenti delle abitazioni limitrofe hanno visto un fumo nero e denso sollevarsi dallo stabile accompagnato da qualche piccola esplosione.

Sulle cause dell'incendio verranno eseguiti accertamenti, da parte dei vigili del fuoco, ma una delle ipotesi è che sia originato da un corto circuito o comunque problemi elettrici.

Ora lo stabile, nel quale il calore del fuoco avrebbe causato anche un avvallamento del solaio, non sarebbe fruibile in attesa delle valutazioni dei tecnici dei vigili del fuoco.

a. c.