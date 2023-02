"Incendio all’autoparco, allarme rientrato"

"Nessuno si è fatto male, l’allarme è rientrato, la situazione assolutamente sotto controllo". Il sindaco Valerio Vesprini evidenzia i soli aspetti confortanti riferiti al rovinoso incendio che verso le 11 di venerdì scorso si è sprigionato nell’autoparco comunale, ricovero dei mezzi del Comune, della Protezione civile e della partecipata del servizio raccolta rifiuti. A parte le fiamme fuoriuscite dal locale ad impressionare forse anche di più l’alta colonna di fumo nero che si è levata altissima tanto da rendersi visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco di Fermo, dopo aver sedato in poche ore il fuoco coadiuvati dai colleghi di San Benedetto, Macerata e Civitanova, sono rimasti sul posto financo nella notte a monitorare l’area. Il primo cittadino era preoccupato in particolare che i fumi potessero nuocere alla salute delle persone e come ha fatto fin dall’inizio continua a raccomandare a chi abita nelle vicinanze dell’autoparco di tener chiuse porte e finestre, di non esporre indumenti di non raccogliere ortaggi: "Anche se l’Arpam, che ha posizionato dei sensori per il rilevamento della qualità dell’aria, fa sapere che tutto è a posto".

Sindaco, il servizio scuolabus interrotto venerdì è ripartito? "Sì questa mattina (ieri, ndr) dopo la sanificazione dei mezzi”. Le cause dell’incendio sono state individuate?

"I vigili del fuoco stanno ancora indagando. Presumibilmente il fuoco è partito da una spazzatrice, non si sa se a causa o meno di un cortocircuito".

Quali le più immediate e gravi ripercussioni dell’increscioso evento?

"Ripercussioni molte ed importanti intanto perché l’area come da prassi è sotto sequestro. Poi ripercussioni di rilievo sul servizio della nettezza urbana, su quello della manutenzione del verde, delle strade, del patrimonio comunale perché i mezzi, i macchinari, le attrezzature sono tutti ricoverati nell’autoparco, per cui abbiamo dovuto effettuare un trasloco urgente in varie zone della città sia degli automezzi che dei dipendenti che si stanno riorganizzando. Pesanti ripercussioni, inoltre, anche perché sono andati a fuoco una spazzatrice e un trattore nuovo per la pulizia della spiaggia. Sicuramente per Porto San Giorgio è un danno di grande rilievo anche da un punto di vista economico".

Può essere quantificabile?

"Il tutto è ancora da definire, ma tra i danni allo stabile e quelli agli automezzi potrebbe aggirarsi su qualche centinaia di migliaia di euro".

Silvio Sebastiani