Incendio auto a Magliano di Tenna: illeso il conducente

L’auto prende fuoco improvvisamente, minuti di apprensione per il conducente, fortunatamente non ci sono stati feriti. Intorno alle 7,30 di ieri lungo la strada statale ex 210 Faleriense sul territorio di Magliano di Tenna, il proprietario di una Lancia Y10 alimentata a metano ha visto del fumo uscire dal cofano, il tempo di accostare e scendere dal veicolo, poi l’auto ha iniziato a prendere fuoco. Subito il proprietario dell’auto ha dato l’allarme contattando il 115, i vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio sono accorsi sul posto per ripristinare la sicurezza e gestire il traffico molto intenso a quell’ora. I vigili in pochi minuti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, l’incendio non ha provocato feriti, ma solo danni materiali, l’auto è stata danneggiata corposamente. Durante le operazioni si sono create due lunghe file in entrambi i sensi di marcia, intorno alle 8,30 tutto era tornato alla normalità.