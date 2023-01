Incendio a Fermo, a fuoco il capannone della linea Bakery: ingenti danni

Incendio a Fermo (foto Zeppilli)

Fermo, 22 gennaio 2023 – Un violento incendio ha divorato gli interni di un capannone di oltre 3mila metri quadrati di superficie adibito a forno della rinomata linea Bakery, situato nella zona industriale di Fermo, in via Agnelli.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte appena trascorsa, da un passante che ha avvistato le fiamme mentre transitava sulla strada provinciale che costeggia l’area industriale. Il fuoco ha invaso tutti i locali interni dove erano presenti sia macchinari sia materie prime per la produzione di pane e dolci, magazzini e uffici. Le fiamme hanno inoltre danneggiato l’impianto a pannelli solari, istallato sul tetto.

Sul posto, per spegnere l’incendio e domare le fiamme rimaste fortunatamente contenute all’interno dell’area perimetrale del capannone, sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo (il cui comando ha coordinato le operazioni) Amandola, Ascoli Piceno, Macerata e Ancona per un totale di 12 mezzi e oltre 30 uomini attualmente al lavoro. Sono in corso le indagini per risalire alla natura dell’incendio e alle cause che hanno innescato il rogo.