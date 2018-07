Montappone (Fermo), 18 luglio 2018 – Incendio all’ultimo piano del cappellificio Sorbatti di Montappone, sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco impegnati a domare fuoco e fumo. Intorno alle 18,45 mentre alcuni operai edili stavano lavorando all’ampliamento dei locali dell’ultimo piano dell'azienda sita in via Giacomo Leopardi, per attrezzate una nuova linea di produzione, una scintilla proveniente da un motopicco è andata a cadere in mezzo a del materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dei cappelli.

Immediatamente si è innescata una fiamme che in breve tempo ha iniziato ad allargasi. Gli operai prontamente hanno imbracciato un estintore, ma ogni tentativo di spegnere l’incendio è stato vano. In pochi minuti i locali dell’ultimo piano sono stati invasi da un fumo denso che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto sono giunti da Fermo e Amandola quattro mezzi dei vigili del fuoco, compresa un’autoscala, pronti a domare le fiamme e limitare i danni.