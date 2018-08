Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 2 agosto 2018 - È un incendio si è sviluppato all’improvviso questa sera intorno alle 20 in una abitazione di via La Masa, a Casette d’Ete. Sono stati vicini a dare l’allarme di quanto stava accadendo dopo aver visto delle fiamme sprigionate da un balcone laterale dell’abitazione.

Hanno subito allertato i vigili del fuoco e controllato che in casa non ci fosse nessuno, in quel momento. Ed è stata una fortuna visto che c’era il proprietario che era a letto a riposare e non si era accorto di nulla. L’uomo è subito scappato in strada, mentre le fiamme violentissime hanno invaso l’intero appartamento.



I vigili del fuoco, arrivati con tre autobotti, una volta entrati in casa, hanno scoperto che vi era rimasto un cagnolino che hanno subito tirato fuori e messo in salvo, mentre continuavano le frenetiche operazioni di spegnimento.