Incendio alla discoteca John Lennon di Grottazzolina: le fiamme divorano lo stabile

Grottazzolina (Fermo), 20 novembre 2024 - Ancora un incendio e ancora una sala da ballo a finire bruciata. Dopo la discoteca Gilda di Porto Sant’Elpidio, questa mattina è toccato all’ex locale da ballo John Lennon di Grottazzolina. Le fiamme sono divampate poco dopo le sette e a lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato la colonna di fumo uscire dallo stabile che si trova a pochi passi dal centro della cittadina, vicino ai giardini e alla bocciofila.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio e mettere la zona in sicurezza. Fortunatamente l’allarme è stato dato in tempo e l’incendio è rimasto circoscritto nello stabile che, però, è stato divorato quasi interamente dalle fiamme. Il locale era stato ristrutturato il mese scorso e, dopo il rifacimento, il Comune lo utilizzava anche come auditorium e laboratorio teatrale.

Le fiamme sono divampate dall’interno della discoteca all’altezza del bar e i vigili del fuoco stanno ancora verificando le origini del rogo. Al momento non si esclude il dolo, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito all’impianto elettrico. Contrariamente a quanto accaduto alla discoteca Gilda, dove ci sono immagini in cui si vedono due uomini incappucciati in azione, a Grottazzolina la situazione è ancora tutta da verificare. Sul posto anche i carabinieri del Comando provinciale di Fermo, che hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza che saranno analizzati per raccogliere elementi utili alle indagini.