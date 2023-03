Incendio divora rimessa di attrezzi

Un incendio di natura accidentale, ha divorato una rimessa di attrezzi agricoli in via Celestiale a Montelparo, dove le fiamme fortunatamente non si sono propagate nelle vicine strutture, né hanno causato danni a persone. Il fatto si è verificato nella tarda serata di martedì, quando i proprietari del capanno hanno lanciato l’allarme al 115. Il luogo è stato raggiunto dai vigili del fuoco del comando di Fermo e del distaccamento di Amandola, ma nulla è stato possibile fare per impedire che le fiamme divorassero quasi interamente gli attrezzi custoditi all’interno del capanno, tra cui un trattore. Fortunatamente le fiamme non hanno invaso la vicina abitazione dei proprietari della rimessa, e non si sono verificati casi di intossicazione o ustioni. Tra le cause probabili, qualche scintilla scaturita dall’uso della mola nelle ore precedenti il divampare del rogo, che lentamente si è poi propagato.