Incendio in casa a Fermo: salva la cagnolina Cloe

Incendio in casa Salva la piccola Cloe

Fiamme all’interno di un appartamento in località Capparuccia, frazione di Ponzano di Fermo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno tratto in salvo un cane che era all’interno. Per cause in corso di accertamento, ieri intorno alle 10 un appartamento che si trova al primo piano di una stabile sito lungo viale Trieste a Capparuccia, ha preso fuoco un ampio locale con la funzione di soggiorno - cucina. Sono stati i vicini vendendo il fumo a lanciare l’allarme e a contattare i proprietari. Entrambi erano fuori per lavoro. All’interno dell’appartamento però era rimasta da sola Cloe un cane femmina di tre anni, che stava aspettando il ritorno dei padroni. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei vigili del fuoco giunti da Fermo, che in poco tempo hanno aperto la porta di accesso, hanno tratto in salvo il cane per poi prodigarsi a spegnere l’incendio. In pochi minuti i vigili hanno domato le fiamme e aperto le finestre per arieggiare i locali. Stando a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme si sono innescate dal soggiorno – cucina, il locale più danneggiato che è stato dichiarato momentaneamente inagibile, sono andati distrutti mobili e gli arredi della stanza. Il resto...