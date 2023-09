Incendio in via Cerretino, le fiamme lambiscono le case

Sono arrivate a lambire le abitazioni lungo via Cerretino a Sant’Elpidio a Mare le fiamme dell’incendio che ieri, intorno a mezzogiorno, si è sviluppato in una porzione di terreno incolto per cause che sono al vaglio dei carabinieri che non escludono alcuna ipotesi, neanche che tutto sia scaturito da qualcuno che stava bruciando delle sterpaglie e che potrebbe aver perso il controllo della situazione. Fatto sta che le fiamme hanno finito per propagarsi nei campi vicini, bruciando un’area di circa 9 ettari e, ciò che più ha destato allarme, arrivando molto vicino ad almeno due abitazioni che insistono in quella zona. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fermo, subito allertati da chi si trovava sul posto , ha impedito che le case venissero aggredite dalle fiamme. In azione 7 squadre per 15 vigili del fuoco e, vista la posizione particolarmente scoscesa del terreno interessato dal fuoco e considerato che la presenza del vento alimentava la virulenza dell’incendio su sterpaglie secche, è stato allertato anche l’elicottero del servizio regionale che, dopo essersi rifornito di acqua ‘pescandola’ nei laghetti che si trovano poco distanti, l’ha gettata sulle fiamme. Ci sono volute circa tre ore per spegnere l’incendio e riportare la situazione alla normalità e mentre i vigili del fuoco si accertavano che non ci fossero recrudescenze delle fiamme, i residenti hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato. E pazienza se oltre alle sterpaglie, sono stati aggrediti dalle fiamme anche alcuni esemplari di ulivi che si trovavano nella parte alta del campo (sono stati risparmiati quelli che si trovano nella parte più bassa di quel versante). Non è stata confermata la presenza di pezzi di eternit presenti nella zona interessata dall’incendio che. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, terminata l’emergenza, hanno subito dato il via alle indagini per capire da che cosa abbia avuto origine l’incendio. In via precauzionale, sono intervenuti anche i mezzi del 118.

Marisa Colibazzi