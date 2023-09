Incendio all’alba a Lido Tre Archi: fiamme, paura e 15 evacuati

Fermo, 9 settembre 2023 – Fiamme e paura all’alba in via Paleotti a Lido Tre Archi di Fermo, dove questa mattina si è sprigionato un violento incendio. Il rogo è divampato poco prima delle 6, da un appartamento al terzo piano di un palazzo di otto, sulla cui eventuale occupazione sono in corso le indagini.

Circa 15 le persone che sono state aiutate dai vigili del fuoco ad uscire dai rispettivi appartamenti del palazzo e portate in sicurezza. Tra loro anche minori ed anziani. Due sono state le persone visitate per problemi causati da inalazione di fumo, dal personale medico e sanitario giunto sul posto, che non ha ritenuto necessario il loro trasporto al pronto soccorso.

Dieci le unità dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, intervenute per le operazioni di spegnimento, evacuazione del palazzo e messa in sicurezza. Sul posto, oltre al personale medico e sanitario del 118, anche i carabinieri. Sono in corso sia le indagini per risalire all’origine dell’incendio che le verifiche tecniche per stabilire l’eventuale inagibilità parziale dell’immobile.

Tra gli evacuati anche una persona anziana e cieca che i vigili del fuoco hanno aiutato a lasciare casa e ad uscire attraverso le scale dell'edificio.