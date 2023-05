Incendio in un palazzo di Lido Tre Archi, evacuato lo stabile

Fermo, 8 maggio 2023 - Incendio in un palazzo di Lido Tre Archi che è stato fatto evacuare per questioni di sicurezza. A lanciare l’allarme, intorno alle 15, è stato un residente che ha visto una colonna di fumo levarsi fino in cima allo stabile, situato in via Mattarella, anche se è già stato accertato che le fiamme sono partite dal vano caldaie al piano terra.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco di Fermo che sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio. Al momento non si registrano feriti. C’è preoccupazione per alcuni senzatetto che da diversi giorni si erano stabiliti nel locale adibito alle caldaie dello stabile, nel quale avevano trovato riparo. I vigili del fuco dopo aver domato l’incendio saranno chiamati a stabilire le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Cause accidentali o dolose?