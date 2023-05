Incendio nel palazzo a Lido Tre Archi: donna intossicata. C’è l’ombra del dolo

Lido Tre Archi (Fermo), 9 maggio 2023 – Prima le fiamme , poi l’alta colonna di fumo, quindi l’atroce sospetto che possa essersi trattato di un fatto doloso legato ad una vendetta personale. Sono stati lunghi attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio a Lido Tre Archi quando, intorno alle 15, è scoppiato un incendio in un palazzo di via Mattarella che, solo grazie all’allarme lanciato da un residente e al pronto intervento dei vigili del fuoco, non è sfociato in tragedia.

Le fiamme sono partite dal vano contatori al piano terra e i pompieri, giunti sul posto con un’autobotte, hanno subito individuato il cuore del rogo. Per spegnere l’incendio e mettere la zona in sicurezza, i vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore e il palazzo, durante le operazioni, è stato evacuato. Il fumo che ha invaso i piani superiori ha provocato l’intossicazione di una donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118. Fortunatamente nulla di grave.

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la polizia che ha raccolto le testimonianze dei residenti per coadiuvare i vigili del fuoco nella ricostruzione della dinamica dell’incendio. Secondo una prima ipotesi degli specialisti si potrebbe trattare di un rogo doloso e, sempre secondo alcuni testimoni, si potrebbe trattare di una ritorsione nei confronti di un magrebino che da tempo alloggiava abusivamente nel vano dei contatori del palazzo insieme ad una ragazza. Il nordafricano, che vive di espedienti, la notte scorsa avrebbe messo a segno un furto all’interno dell’auto di un giovane che fa parte del clan dei tunisini. Quest’ultimo, per vendicarsi, potrebbe aver appiccato il fuoco al piano terra del palazzo e la situazione potrebbe essergli sfuggita di mano. E’ chiaro che al momento siamo solo nel campo delle ipotesi e il chiacchiericcio raccolto dagli investigatori è tutto da verificare.