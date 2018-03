Pedaso (Fermo) 30 marzo 2018 – L’incendio che si era sviluppato sul Monte Serrone di Pedaso intorno alle 13 per essere domato dopo quattro ore di lavoro dai vigili del fuoco, si è riacceso intorno alle 19.30, con violenta irruenza. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, erano stati impegnati nello spegnimento del rogo, dalle 13 alle 17.

L’incendio aveva divorato circa cinquemila metri quadrati di macchia mediterranea e sul posto erano intervenuti i carabinieri dell’Unità per la tutela forestale e ambientale per avviare le indagini del caso necessarie a risalire alla natura dell’incendio che non esclude l’intento doloso. Intorno alle 17, i vigili del fuoco avevano portato a compimento le operazioni di bonifica.

Solo in seguito, probabilmente a causa del forte vento alzatosi in Valdaso, l’incendio ha ripreso vigore. Erano le 19.30 circa quando sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo con l’ausilio di tre mezzi, al lavoro con evidenti difficoltà date dalla vastità dell’area interessata e la particolarità della zona impervia.