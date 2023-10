’Inchiostro d’autore’, alle 17.30 spazio a Carla Maria Russo

Nuovo appuntamento per la rassegna ’Inchiostro d’autore’, promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con il gruppo di lettura ‘Pensieri e Parole’, stavolta con Carla Maria Russo e il suo ultimo romanzo ‘La figlia più amata’. Con la sua abilità nel creare personaggi realistici e coinvolgenti, la Russo riesce sempre a trasportare i suoi lettori in un mondo ricco di emozioni e avventure. Uno stile fluido ed elegante unito a trame intricate e ben sviluppate sono gli ingredienti della sua ultima fatica letteraria che viene presentata oggi, alle 17.30, alla biblioteca comunale. Nel testo ‘La figlia più amata’, traccia un affresco impareggiabile del ‘500 e di struggenti figure femminili nella storia delle sorelle Medici.