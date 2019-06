Fermo, 2 Giugno 2019 – Un ventenne nordafricano alla guida della sua auto, è fuoriuscito di strada, e dopo aver urtato un palo della cartellonistica, è finito sotto la scarpata tra la vegetazione. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo dell’auto dai vigili del fuoco, è stato consegnato alle cure del personale medico e sanitario e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

L’incidente è accaduto intorno alle 8.30 lungo la strada che collega Fermo a Porto San Giorgio. Il giovane, stava viaggiando in direzione mare, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Volkswagen di cui era alla guida ed ha causato autonomamente l’incidente, senza coinvolgere altri mezzi.

Nell’impatto il ragazzo ha riportato vari traumi e per lui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato sul piazzale del camposanto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Fermo, la Croce Verde di Fermo ed il 118, sono intervenuti anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dei fatti.