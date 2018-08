Fermo, 27 agosto 2018 - Un'altra giornata difficile in A14 dove l'autostrada è stata chiusa per diverse ore nel pomeriggio e in serata da Ancona sud a Grottammare a seguito dell'incidente di giovedì notte in cui un tir ha preso fuoco all'interno della galleria Castello. Poco dopo le 21 l'autostrada è stata riaperta ma domani (martedì) la situazione potrebbe evolversi ancora.

Si sono registrate code di 17 km 'a fisarmonica' in direzione nord sull'A14 nel tratto tra Grottammare e Porto San Giorgio e, verso sud, uscita obbligatoria ad Ancona sud (ed eventualmente Civitanova Marche), con ritorno in autostrada a Grottammare.

Per esaminare le criticità del traffico lungo il tratto autostradale si è riunito oggi pomeriggio presso la Prefettura di Ancona il Comitato Operativo Viabilità (Cov). L'uscita obbligatoria ad Ancona sud si è resa necessaria per liberare la corsia nord, dove il traffico del controesodo è ancora sostenuto, e contestualmente alleggerire la pressione sulla viabilità ordinaria (SS16) e i caselli minori.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Una mini-galleria artificiale, un mini-tunnel all'interno della 'Castello' direzione sud, gravemente danneggiata, è il piano di Autostrade per cercare di limitare i disagi al traffico nel tratto marchigiano dell'A14, al confine con l'Abruzzo.



La struttura provvisoria, lunga 200 metri, sarà realizzata all'interno della parte di calotta più deteriorata delle fiamme e dall'altissima temperatura raggiunta all'interno della struttura, che hanno distrutto gli impianti elettrico e di ventilazione.

Per le sue dimensioni ridotte, il mini-tunnel sarà percorribile esclusivamente dai mezzi leggeri. Dovrebbe essere ultimato entro venerdì, in tempo utile per assorbire il traffico da bollino rosso atteso per il prossimo week end, in

concomitanza con il secondo controesodo estivo. La galleria 'Castello' passa sotto il borgo vecchio di Grottammare e, con i suoi 1.250 metri è la più lunga del tratto marchigiano dell'A14. I lavori per il suo completo recupero non saranno brevi, anche perche' dovranno essere completate in via preliminare tutte le verifiche strutturali.

Da qui la scelta di una soluzione provvisoria, in grado di smaltire il traffico leggero proveniente nord senza penalizzare in alcun modo quello che risale da sud.

Oggi, per il quarto giorno consecutivo, Autostrade è stata costretta a chiudere un tratto in direzione Pescara per consentire al traffico piu' intenso, proveniente da Taranto-Pescara, di continuare a percorrere su due corsie la

'Castello' in direzione Ancona-Bologna. Nel pomeriggio, per via della chiusura tra Ancona sud e Grottammare, la coda in direzione nord, tra Giulianova e Grottammare, ha raggiunto i 17 km., mentre quella sulla carreggiata opposta, per l'uscita obbligatoria di Ancona sud, i 2 km.