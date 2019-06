Altidona (Fermo) 10 giugno 2019 – Quattro ragazzi stranieri ed un anziano sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 85 in prossimità di contrada Svarchi. Nell’impatto le maggiori conseguenze sono stare riportate dall’85enne residente ad Altidona – G. M. le sue iniziali – trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato poco prima delle 11, quando l’auto con a bordo i ragazzi stranieri stava viaggiando in direzione mare e – per cause in corso di accertamento – è entrata in violenta collisione con un quod condotto dall’85enne. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e tre ambulanze per prestare i primi soccorsi ai feriti. Le condizioni più preoccupanti sono apparse quelle dell’anziano, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sulla provinciale a poca distanza dal luogo dell’accaduto. Per i rilievi della dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedaso.

