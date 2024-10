Incidente tra auto, Peugeot si ribalta e finisce nel campo: grave una donna, ferite mamma e figlia

Grottazzolina (Fermo), 18 ottobre 2024 – Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente in cui questa mattina sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali si è ribaltata finendo nel campo sottostante. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi lungo la strada provinciale 61 che collega Magliano di Tenna a Grottazzolina in prossimità della stazione di rifornimento Tamoil, non è ancora chiaro come le due utilitarie si siano scontrate, ma nell’impatto ad avere la peggio è stata una Peugeot che si è ribaltata nel campo sottostante.

La vetture in transito si sono subito fermate per prestare soccorso e chiedere aiuto, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio e della Croce Verde di Torre San Patrizio, i carabinieri di Fermo che hanno gestito il traffico e svolto i rilevamenti, i vigili del fuoco di Fermo che oltre a mettere in sicurezza i mezzi, hanno avuto un bel da fare per estrarre la giovane donna rimasta bloccata nell’abitacolo dell’auto ribaltata.

Alla guida della Peugeot una donna di 36 anni residente a Monte San Pietrangeli, che ha riportato diverse lesioni in seguito all’impatto; la donna era cosciente ed è stata trasferita in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso del Torrette di Ancona, le sue condizioni sembrano stabili.

Nell’altra auto mamma di 49 anni e la figlia 12enne residenti a Rapagnano, che fortunatamente hanno riportato ferite più lievi, entrambe sono state trasferite al pronto soccorso di Fermo per le cure e gli accertamenti.

