Fa un incidente in bici e rifiuta l’alcoltest: denunciato

Fermo, 10 febbraio 2025 – La patente di guida sembra diventata un optional per mettersi al volante di un’auto. Lo dimostrano i dati emersi nell’ambito delle attività di prevenzione orientate alla sicurezza stradale, durante le quali i carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno intensificato i controlli nel weekend appena trascorso, denunciando un totale di nove persone per guida senza patente.

In particolare, a Torre San Patrizio i militari di Monte San Pietrangeli hanno fermato e denunciato un 49enne, controllato alla guida della propria auto ma con la patente di guida già revocata: il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale. A Monte Urano i carabinieri hanno fermato e denunciato un 50enne pregiudicato di origini calabresi: l’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto a noleggio, sprovvisto di patente perché revocata, con infrazione già reiterata nel biennio. In un altro controllo effettuato a Porto Sant’Elpidio, un pregiudicato 55enne di Grottazzolina, è stato denunciato per guida con patente revocata: l’uomo era alla guida dell’auto di un parente, veicolo poi sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una depositeria autorizzata.

Sempre a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno deferito un altro pregiudicato, un marocchino 38enne, sorpreso alla guida di un’utilitaria di un suo amico. Anche in questo caso l’uomo è risultato sprovvisto della patente, perché mai conseguita. Inoltre il nordafricano è stato sorpreso in violazione della misura cautelare della permanenza notturna domiciliare. Altro intervento a Monte Urano, dove un uomo del posto, un 50enne, è stato denunciato per guida senza patente, perché già revocatagli pochi mesi fa. L’auto gli è stata sequestrata ai fini della confisca.

A Fermo invece i militari del Radiomobile hanno denunciato un giovane 30enne, coinvolto in un sinistro stradale mentre era alla guida di una bicicletta. Dopo l'incidente il giovane ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'assunzione di alcool o stupefacenti guadagnandosi pertanto una denuncia penale.

In un analogo posto di controllo svolto a Monte Urano, dai carabinieri del posto, un pregiudicato 48enne è stato denunciato per guida senza patente: l’uomo, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, sprovvisto di patente poiché già revocatagli dal 2011, è stato sorpreso mentre guidava il veicolo di un parente.

Nell’ambito del servizio a largo raggio, ancora a Porto Sant’Elpidio, un pregiudicato 43enne è stato denunciato per guida senza patente mentre era alla guida dell’auto di proprietà del padre. Infine, sempre a Porto Sant’Elpidio, un pregiudicato 44enne è stato denunciato per guida senza patente, perché revocatagli alcuni mesi fa. Inoltre, durante una perquisizione personale e veicolare svolta a suo carico, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello del quale l’uomo non ha fornito giustificazione. Il coltello è stato sequestrato e il 44enne denunciato anche per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.