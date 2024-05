Incidente col trattore, anziano in ospedale

Purtroppo capita con una certa frequenza che persone avanti con gli anni rimangano coinvolti in incidenti di lavoro mentre sono intenti a curare orti o terreni agricoli che custodiscono con passione e dedizione. L’ultimo episodio ieri intorno alle 12 presso un terreno agricolo sito in prossimità di Curetta, frazione di Servigliano, dove un uomo di 69 anni con il suo trattore stava svolgendo dei lavori di manutenzione nel terreno di sua proprietà. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, fatto sta che l’uomo è rimasto ferito dal suo mezzo meccanico, i familiari, hanno lanciato subito l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, la Potes di Amandola e i carabinieri della Stazione locale. I medici hanno prestato i primi soccorsi e lo hanno stabilizzato, ma le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata qualche minuto più tardi in un terreno poco distante dal luogo dell’incidente. Al momento dell’imbarco l’uomo di 69 anni era vigilie e rispondeva alle domande dei medici, ma è stato trasferito in eliambulanza al pronto soccorso del Torrette di Ancona, anche per effettuare controlli a seguito della dinamica dell’incidente.

a.c.